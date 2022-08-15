Зеленский поздравил своих польских союзников с Днем образования Войска Польскего
Президент Украины Зеленский решил поздравить ВС Польши с Днем образования "Войска Польскего", на польском языке.
"Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос о свободе. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколение вперед", — гсказал Зеленский в видеообращении.
В поздравительной речи он назвал украинцев и поляков "друзьями, союзниками и братьями", которые едины в борьбе и надеются "отпраздновать общую победу в битве за свободу и за наше общее (Украины и Польши) европейское будущее".
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Опубликовано: Тарас Медведев
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