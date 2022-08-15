Bloomberg: стоимость на электричество в Германии выросла в два раза за два месяца

Авторитетное издание Bloomberg сообщает, что фьючерсы на поставку электричества в Германию подорожали в два раза за два последних месяца (до 477,6 евро за мегаватт-час).

Стоимость фьючерса на поставку электроэнергии в Германию на 2023 год достигла 477,5 евро за мегаватт-час. Важно понимать, что стоимость «немецкого электричества» — ориентир стоимости для всего рынка европейской зоны.

Получается, что за последние два месяца стоимость электричества выросла в два раза по сравнению с тем же периодом в 2021 году. В первую очередь подорожание обосновано рисками сбоев поставок газа, который в том числе обеспечивает генерацию электроэнергии.

Эксперты говорят, что дополнительно на цены «давит» низкая выработка электроэнергии АЭС во Франции. Рекордные цены обозначены не только для Германии, но и Великобритании, что свидетельствует о высоком спросе на электричество для кондиционирования помещений.

Проблема в том, что без кондиционирования сейчас практически не обойтись, так как европейский регион сталкивается с аномальной засухой и жарой. В некоторых реках Германии и Чехии проступили «голодные камни».