Энн Хеч умирает после огненной автокатастрофы
Актриса Энн Хеч была отключена от системы жизнеобеспечения в воскресенье, сообщил ее представитель, что положило конец ее бурной жизни. Ей было 53 года.
В пятницу, через девять дней после того, как она врезалась на своей машине в дом в Лос-Анджелесе, было объявлено, что у нее умер мозг.
Хеч, донор органов, оставалась на системе жизнеобеспечения, пока не удалось идентифицировать реципиентов. Не сразу было известно, сколько людей выиграют от этого.
Семья Хеч признала в четверг, что она, как ожидается, не переживет травмы, полученные в результате аварии 5 августа.
По словам ее представителя, Хеч была в коме и находилась в “экстремальном” состоянии после аварии. “Бескислородная” черепно-мозговая травма, которую она получила, возникает, когда мозг отключается от кислорода, вызывая гибель клеток.
“Мы потеряли яркий свет, добрую и самую радостную душу, любящую мать и верного друга”, - говорится в заявлении семьи Хеч в пятницу, поскольку она все еще находилась на жизнеобеспечении.
“Нам будет очень не хватать Энн, но она продолжает жить благодаря своим прекрасным сыновьям, своей культовой работе и своей страстной адвокации.
Ее храбрость, которая всегда стояла на своей правде, распространяя ее послание любви и принятия, будет продолжать оказывать длительное влияние ”.
Опубликовано: Ангелина Крент
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