Глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что для обеспечения безопасности на территории ЗАЭС необходима «не демилитаризация, а введение режима тишины».

Владимир Рогов отметил, что российская сторона опасается обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, поэтому отказывается демилитаризировать Запорожскую атомную станцию. Продолжение или усиление обстрелов территории станции непременно приведет к катастрофе.

Рогов предложил создать общественные структуры по мониторингу ситуации на ЗАЭС. Глава администрации призвал при нарушении режима тишины на территории станции требовать введения санкций.

Он подчеркнул, что российская сторона и Запорожская область не нуждается в миротворцах и посредниках, так как «запорожцы на родной земле». Рогов выразил готовность помочь в организации жителей Энергодара и прилегающих населенных пунктов к фиксированию осуществляемых обстрелов.

Владимир Рогов заключил, что с радостью «предложил бы эти функции ООН», однако организация дискредитирует себя в вопросе проблем вокруг ЗАЭС. Он также призвал объявил режим тишины на территории станции и в ее окрестностях «как можно раньше».