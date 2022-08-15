Гребенщиков собирает средства на запись нового альбома группы Аквариум в социальных сетях
Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков объявил о сборе средств на запись нового альбома музыкального коллектива.
Глава популярного музыкального коллектива "Аквариум" Борис Гребенщиков запустил краудфандинг ("коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций"), целью которого является запись нового альбома группы под названием "Дом всех святых".
В своих соцсетях исполнитель вспомнил, что пластинка готовится уже 2 года.
"Поскольку пластинка готовится уже больше двух лет, то некоторые песни имеют по несколько десятков миксов, но нам важно добиться, чтобы это был "Аквариум" в чистом виде".
Даже, когда члены известного коллектива находятся на разных концах земного шара, работа над пластинкой идет виртуально. "Аквариум" намерен "явить" пластинку "Дом всех святых" миру уже в сентябре 2022 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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