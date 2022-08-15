"Любовь всей моей жизни", так отзывается Бритни Спирс о своём муже
40-летняя поп-икона опубликовала в субботу в Instagram сообщение со словами признательности своему мужу, 28-летнему Сэму Асгари, который недавно встал на защиту своей жены на фоне критики со стороны ее бывшего мужа Кевина Федерлайна.
"Он любовь всей моей жизни", - продолжила Спирс. "Самый честный, Скромный и Искренний человек, которого я когда-либо встречала!!! Я так горжусь тем, что ты любишь то, что делаешь... и что я могу быть частью твоей жизни ... Пссс, мой МУЖ!"
Асгари ответил в комментариях серией сердечных смайликов своей жене. Пара поженилась еще в июне на интимной церемонии в их доме в Таузенд-Оукс.
Заявление Спирс последовало после обширной критики со стороны Федерлайна, который участвовал в еще не вышедшем в эфир взрывном интервью, в котором он заявил, что поп-звезда отдалилась от двух своих сыновей, 16-летнего Шона Престона и 15-летнего Джейдена Джеймса.
Предварительный просмотр, полученный DailyMail.com показывает, как Федерлайн говорит, что мальчики решили не видеться со своей матерью "несколько месяцев". Он также утверждал, что мальчиков смущают фотографии их мамы в Instagram.
Но интервью не выйдет в эфир полностью, потому что оно "слишком обидное", по словам интервьюера Дафни Барак.
В отрывке из интервью Федерлайна можно услышать, как Спирс обижает своих сыновей своими социальными сетями.
"Я пытаюсь объяснить им:" Послушайте, может быть, это просто еще один способ, которым она пытается выразить себя". Но это не умаляет того факта, что это делает с ними ", - сказал Федерлайн, который заявил, что его "приоритетом всегда было: речь идет о том, что хорошо для мальчиков".
Опубликовано: Ангелина Крент
-
Бейонсе дразнит дикие визуальные образы альбома "Ренессанс"
40-летняя 28-кратная обладательница премии "Грэмми" очень быстро показала поклонникам несколько эксцентричных образов для своего седьмого студийного альбома в тизере, которым она поделилась в пятницу для своего предстоящего клипа "I'm That Girl".Подробнее...
-
Аналитический центр подсчитал возможные потери США и Тайваня в случае вторжения Китая
Аналитический Центр стратегических и международных исследований утверждает, что США и Тайвань, смогут отразить китайское вторжение, но оно повлечет за собой тяжелые потери с обеих сторон.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Newsweek: продажа Украиной оружия на чёрном рынке погубит США
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Китайский Народный банк неожиданно снизил ставку и начал выводить наличные из банковской системы
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта