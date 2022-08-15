"Любовь всей моей жизни", так отзывается Бритни Спирс о своём муже

40-летняя поп-икона опубликовала в субботу в Instagram сообщение со словами признательности своему мужу, 28-летнему Сэму Асгари, который недавно встал на защиту своей жены на фоне критики со стороны ее бывшего мужа Кевина Федерлайна.

"Он любовь всей моей жизни", - продолжила Спирс. "Самый честный, Скромный и Искренний человек, которого я когда-либо встречала!!! Я так горжусь тем, что ты любишь то, что делаешь... и что я могу быть частью твоей жизни ... Пссс, мой МУЖ!"

Асгари ответил в комментариях серией сердечных смайликов своей жене. Пара поженилась еще в июне на интимной церемонии в их доме в Таузенд-Оукс.

Заявление Спирс последовало после обширной критики со стороны Федерлайна, который участвовал в еще не вышедшем в эфир взрывном интервью, в котором он заявил, что поп-звезда отдалилась от двух своих сыновей, 16-летнего Шона Престона и 15-летнего Джейдена Джеймса.

Предварительный просмотр, полученный DailyMail.com показывает, как Федерлайн говорит, что мальчики решили не видеться со своей матерью "несколько месяцев". Он также утверждал, что мальчиков смущают фотографии их мамы в Instagram.

Но интервью не выйдет в эфир полностью, потому что оно "слишком обидное", по словам интервьюера Дафни Барак.

В отрывке из интервью Федерлайна можно услышать, как Спирс обижает своих сыновей своими социальными сетями.

"Я пытаюсь объяснить им:" Послушайте, может быть, это просто еще один способ, которым она пытается выразить себя". Но это не умаляет того факта, что это делает с ними ", - сказал Федерлайн, который заявил, что его "приоритетом всегда было: речь идет о том, что хорошо для мальчиков".