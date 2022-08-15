«Газпром» начал поставки дополнительных объемов газа в Венгрию

Заместитель министра иностранных дел и торговли Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что "Газпром" начал поставки в страну дополнительных объемов газа, пишет Reuters.

Операция по перекачке дополнительного газа осуществляется по газопроводу "Турецкий поток", который поставляет газ в Венгрию через Сербию. Заместитель министра Менцер сообщил , что венграм удалось заключить новое соглашение с "Газпромом" по своему социальному профилю.

Он отметил, что дополнительный газ в Венгрию начал поступать в пятницу, 12 августа. 700 миллионов кубометров топлива планируется использовать для восполнения запасов газа перед зимой.

Почти месяц назад глава венгерской дипломатии Петер Сийярто говорил с Сергеем Лавровым в Москве о закупке дополнительного газа. Россияне несколько недель отказывались давать официальное согласие.

Сегодняшнее заявление означает, что "Газпром", а значит, и российское правительство, достигли взаимопонимания с Венгрией. Цена, по которой венгерское правительство купило дополнительный природный газ у России, неизвестна.