«Газпром» начал поставки дополнительных объемов газа в Венгрию
Заместитель министра иностранных дел и торговли Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что "Газпром" начал поставки в страну дополнительных объемов газа, пишет Reuters.
Операция по перекачке дополнительного газа осуществляется по газопроводу "Турецкий поток", который поставляет газ в Венгрию через Сербию. Заместитель министра Менцер сообщил , что венграм удалось заключить новое соглашение с "Газпромом" по своему социальному профилю.
Он отметил, что дополнительный газ в Венгрию начал поступать в пятницу, 12 августа. 700 миллионов кубометров топлива планируется использовать для восполнения запасов газа перед зимой.
Почти месяц назад глава венгерской дипломатии Петер Сийярто говорил с Сергеем Лавровым в Москве о закупке дополнительного газа. Россияне несколько недель отказывались давать официальное согласие.
Сегодняшнее заявление означает, что "Газпром", а значит, и российское правительство, достигли взаимопонимания с Венгрией. Цена, по которой венгерское правительство купило дополнительный природный газ у России, неизвестна.
Опубликовано: Николай Скира
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