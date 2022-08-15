Ким Золчак арестована по подозрению в ДТП со школьным парнем в Грузии
Ариана Бирманн была арестована по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно общедоступным записям, полученным PEOPLE, 20-летняя дочь выпускников Real Housewives of Atlanta Ким Золчак-Бирманн была помещена в тюрьму округа Форсайт рано утром в субботу после того, как она и ее постоянный бойфренд Хадсон Маклерой были арестованы около 1 часа ночи.
Ей были предъявлены обвинения в трех проступках: вождение в состоянии алкогольного опьянения, неправильная / беспорядочная смена полосы движения и хранение / покупка алкоголя несовершеннолетними.
С тех пор Бирманн был освобожден под залог в размере 5120 долларов.
20-летний Маклерой был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии, а также в том, что он якобы продавал алкоголь несовершеннолетнему и нарушал условия его ограниченного водительского удостоверения.
"Ариана была вовлечена в незначительное дтп. Когда полиция прибыла на место происшествия, следователь немедленно начал расследование ДУЙ. Несмотря на постоянные заявления Арианы о том, что она была расстроена и встревожена из-за незначительного несчастного случая, офицер ошибочно заключил, что она пострадала от алкоголя ",
- сказал PEOPLE адвокат Джастин Спизман из юридической фирмы Hawkins Spizman.
"Это было не так. Она полностью отрицает эти обвинения и намерена бороться с этими обвинениями, потому что она в них не виновна ".
Пара начала встречаться в старших классах школы; в то время Бирманн поделилась милой фотографией, на которой они оба в своих лучших официальных нарядах, прежде чем пойти на их выпускной бал в октябре 2018 года, всего за несколько дней до ее 17-летия.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
Бейонсе дразнит дикие визуальные образы альбома "Ренессанс"
40-летняя 28-кратная обладательница премии "Грэмми" очень быстро показала поклонникам несколько эксцентричных образов для своего седьмого студийного альбома в тизере, которым она поделилась в пятницу для своего предстоящего клипа "I'm That Girl".Подробнее...
-
Аналитический центр подсчитал возможные потери США и Тайваня в случае вторжения Китая
Аналитический Центр стратегических и международных исследований утверждает, что США и Тайвань, смогут отразить китайское вторжение, но оно повлечет за собой тяжелые потери с обеих сторон.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Newsweek: продажа Украиной оружия на чёрном рынке погубит США
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Китайский Народный банк неожиданно снизил ставку и начал выводить наличные из банковской системы
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта