Ким Золчак арестована по подозрению в ДТП со школьным парнем в Грузии

Ариана Бирманн была арестована по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно общедоступным записям, полученным PEOPLE, 20-летняя дочь выпускников Real Housewives of Atlanta Ким Золчак-Бирманн была помещена в тюрьму округа Форсайт рано утром в субботу после того, как она и ее постоянный бойфренд Хадсон Маклерой были арестованы около 1 часа ночи.

Ей были предъявлены обвинения в трех проступках: вождение в состоянии алкогольного опьянения, неправильная / беспорядочная смена полосы движения и хранение / покупка алкоголя несовершеннолетними.

С тех пор Бирманн был освобожден под залог в размере 5120 долларов.

20-летний Маклерой был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии, а также в том, что он якобы продавал алкоголь несовершеннолетнему и нарушал условия его ограниченного водительского удостоверения.

"Ариана была вовлечена в незначительное дтп. Когда полиция прибыла на место происшествия, следователь немедленно начал расследование ДУЙ. Несмотря на постоянные заявления Арианы о том, что она была расстроена и встревожена из-за незначительного несчастного случая, офицер ошибочно заключил, что она пострадала от алкоголя ",

- сказал PEOPLE адвокат Джастин Спизман из юридической фирмы Hawkins Spizman.

"Это было не так. Она полностью отрицает эти обвинения и намерена бороться с этими обвинениями, потому что она в них не виновна ".

Пара начала встречаться в старших классах школы; в то время Бирманн поделилась милой фотографией, на которой они оба в своих лучших официальных нарядах, прежде чем пойти на их выпускной бал в октябре 2018 года, всего за несколько дней до ее 17-летия.