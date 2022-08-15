Дженнифер Лопес активно поддерживает Бритни Спирс во вражде с Кевином Федерлайном

13 августа певица "Let's Get Loud" опубликовала в своем Instagram-аккаунте удаленную запись, которой поделилась коллега-поп-звезда, включив в нее фотографию, на которой они вместе позируют на церемонии MTV Video Music Awards 2001.

В оригинальном посте Бритни, в котором было домашнее видео поп-звезды, она поделилась несколькими мудрыми словами, которые однажды услышала от Джей Ло.

"Как однажды сказала Дженнифер Лопес: "Ты смотришь прямо в камеру и говоришь каждой маленькой девочке в мире, чтобы она кричала и никогда не опускалась допроливая свет на несправедливость", - написала Бритни в Instagram вместе с видео. "Я здесь, чтобы поделиться тем, что свобода - это состояние души!"

Бритни также написала: "В мире, где у вас есть право использовать свои ноги ... сердце ... рот… глаза... и body...to выражайте себя , как можете !!! Декларация НЕЗАВИСИМОСТИ … за равенство и быть равными !!! "

В своем репосте 53-летняя Дженнифер написала: "Оставайся сильной" в поддержку 40-летней Бритни.