На форуме «Армия-2022» заметили робота-собаку с гранатометом

Разработчики рассказали журналистам, что робот-собака с гранатометом делала на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который проходит в Кубинке.

По словам разработчиков, робот-собака с гранатометом — это опытный образец роботизированного комплекса М-81. Комплекс способен вести прицельную стрельбу и транспортировать оружия. Кроме того, он может использоваться в гражданских целях.

Такие собаки-роботы смогут помогать спасателям в зоне чрезвычайных ситуаций, производить разведку, проходить под завалами и доставлять медикаменты в труднодоступные для человека места.

В боевом применении новый роботизированный комплекс в виде собаки-робота может заниматься не только «стрельбой», но и целеуказанием, а также патрулированием и охраной важных объектов.

Разработчики говорят, что робот выполнен с применением бионики — принципов, структур и механизмов, которые характерны для животного мира. Кроме того, в боевых условиях таких роботов проще замаскировать.