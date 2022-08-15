Отец подозреваемого в нападении на писателя Салмана Рушди спрятался в своем доме

Отец человека, обвиняемого в попытке убийства писателя Салмана Рушди, заперся в своем доме на юге Ливана и отказывается с кем-либо разговаривать.

Об этом рассказал мэр города Али Техфе. Полиция опознала подозреваемого как 24-летнего Хади Матара из Нью-Джерси.

Сам Матар родом из Ливана, а его семья живет в городе Ярун на юге этой страны. Его родители эмигрировали в Соединенные Штаты, и Матар родился и вырос там, но его отец вернулся в Ливан несколько лет назад.

Техфе говорит, что отец сейчас в городе. Он заперся в своем доме и отказывается давать какие-либо показания.

Официальный представитель поддерживаемой Ираном ливанской вооруженной группировки «Хизбалла» заявил в субботу, что у группировки нет дополнительной информации о нападении на Рушди.

«Хизбаллу» поддерживает Иран, чей предыдущий верховный лидер аятолла Рухолла Хомейни в 1989 году издал фетву, или религиозный указ, призывающий мусульман убить Рушди за богохульство.

На вопрос, были ли Матар или его родители связаны с «Хизбаллой» или поддерживали ее, Техфе сказал, что у него вообще нет информации о политических взглядах родителей или Матара.

Подозреваемый не признает себя виновным. Тем временем состояние Салмана Рушди постепенно улучшается.