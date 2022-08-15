Отец подозреваемого в нападении на писателя Салмана Рушди спрятался в своем доме
Отец человека, обвиняемого в попытке убийства писателя Салмана Рушди, заперся в своем доме на юге Ливана и отказывается с кем-либо разговаривать.
Об этом рассказал мэр города Али Техфе. Полиция опознала подозреваемого как 24-летнего Хади Матара из Нью-Джерси.
Сам Матар родом из Ливана, а его семья живет в городе Ярун на юге этой страны. Его родители эмигрировали в Соединенные Штаты, и Матар родился и вырос там, но его отец вернулся в Ливан несколько лет назад.
Техфе говорит, что отец сейчас в городе. Он заперся в своем доме и отказывается давать какие-либо показания.
Официальный представитель поддерживаемой Ираном ливанской вооруженной группировки «Хизбалла» заявил в субботу, что у группировки нет дополнительной информации о нападении на Рушди.
«Хизбаллу» поддерживает Иран, чей предыдущий верховный лидер аятолла Рухолла Хомейни в 1989 году издал фетву, или религиозный указ, призывающий мусульман убить Рушди за богохульство.
На вопрос, были ли Матар или его родители связаны с «Хизбаллой» или поддерживали ее, Техфе сказал, что у него вообще нет информации о политических взглядах родителей или Матара.
Подозреваемый не признает себя виновным. Тем временем состояние Салмана Рушди постепенно улучшается.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Бейонсе дразнит дикие визуальные образы альбома "Ренессанс"
40-летняя 28-кратная обладательница премии "Грэмми" очень быстро показала поклонникам несколько эксцентричных образов для своего седьмого студийного альбома в тизере, которым она поделилась в пятницу для своего предстоящего клипа "I'm That Girl".Подробнее...
-
Аналитический центр подсчитал возможные потери США и Тайваня в случае вторжения Китая
Аналитический Центр стратегических и международных исследований утверждает, что США и Тайвань, смогут отразить китайское вторжение, но оно повлечет за собой тяжелые потери с обеих сторон.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Newsweek: продажа Украиной оружия на чёрном рынке погубит США
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Китайский Народный банк неожиданно снизил ставку и начал выводить наличные из банковской системы
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта