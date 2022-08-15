Стивен Кинг назвал Трампа «ужасным президентом» и «ужасным человеком»

В интервью Sunday Times известный писатель Стивен Кинг сказал, что считает Дональда Трампа «ужасным президентом» и «ужасным человеком».

По его словам, бывший глава государства – социопат, который пытался свергнуть американскую демократию из-за того, что проиграл.

Кинг, который сам активен в Твиттере, также рассказал журналистам о роли, которую социальные сети сыграли в нынешнем политическом и культурном климате.

Он считает, что именно социальные сети раздули идею о том, что выборы были украдены у Дональда Трампа. И есть миллионы людей, которые верят в это, и есть миллионы людей, которые считают, что прививки от COVID — это ужасно.

Хотя Кинг признал, что ему трудно общаться со сторонниками Трампа, он отказывается лишать их человечности из-за их политики.

Писатель утверждает, что страхи перед фашизмом в Соединенных Штатах преувеличены. Он говорит, что в Америке есть сильное политическое правое крыло, и у них есть мегафон в некоторых СМИ.

При этом Кинг подчеркивает, что они не фашисты, но они жесткие правые. Они, безусловно, отрицают изменение климата, так что это настоящая проблема.

Стивен Кинг отметил, пресса иногда попадает в неловкие ситуации, например, когда пишет, что Хиллари Клинтон победила Дональда Трампа с тремя млн голосов в всенародном голосовании и что Байден победил Трампа с семью млн голосов.