Чем важна сексуальность, и как на нее стоит смотреть, чтобы раскрыть потенциал чувственных удовольствий

Сексуальность тесно сплетена с телесной и психологической составляющей человеческой природы, как понять эти сложные взаимосвязи, чтобы получать от любви максимум удовольствия.

Сексуальность является одним из самых естественных и самых эмоциональных проявлений человеческого в человеке. Именно в сексе мы, люди, проявляем себя максимально полно. Сняв маски, которые надеваем в нашей повседневной жизни, мы обнажаем перед своим партнером нашу истинную природу.

В этом удивительном процессе хранится извечная тайна, загадка, которую мы сами не можем разгадать для себя. И, возможно, именно поэтому нас так сильно влечет друг к другу.

Мужчина и женщина два естественных полюса, которые столь же естественно притягиваются друг к другу. Но на самом ли деле все так просто? Кто-то ответит положительно, дескать, за нас уже давно все продумала матушка-природа, так что волноваться не о чем, достаточно отдаться в ее надежные руки. Так-то оно так, да не совсем.

Люди, увы, не животные, которыми руководит почти исключительно инстинкт продолжения рода.

Будучи высокоорганизованными существами, только мы подходим к выбору партнера избирательно, а это уже само по себе значит нечто большее, чем просто половой инстинкт. Мы хотим не просто совокупляться из спортивного интереса. Секс для нас куда более значимый акт.

Это невероятный по силе и страстности эмоциональный всплеск, это своеобразный, интимный язык, с помощью которого выстраивается уникальнейшая в своем роде коммуникация, посредством которой можно услышать и узнать от другого то, что невозможно передать ни на одном другом языке мира.

Однако, достаточно ли хорошо мы его знаем, чтобы понять себя и понять партнера? Увы, немногие из нас могут похвастаться такой способностью. Порой мы даже не догадываемся, что именно случилось, что не так, и как со всем этим быть.

Карта, прописывающая все нюансы интимного общения, чтобы вы могли научиться умело слагать все составляющие в слова и предложения и впоследствии писать целые сочинения и повести под сводами своей спальни, увы не существует в природе.

Да, и даже самый гениальный психолог и сексолог не сможет ее разработать, ведь каждый человек это Вселенная.

Чтобы ее познавать эффективно и радостно, необходимо рассматривать сексуальность, свою и партнера с точки зрения не только физиологии, но и психологии и духовности.

Понимание происходящих между влюбленными чувственных процессов, умение слышать свои желания и потребности создает благоприятные условия для познания себя, другого и новых граней удовольствия, которые может принести нам секс.