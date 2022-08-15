Бывший госсекретарь США 99-летний Генри Киссинджер заявил, что сейчас у страны есть большие проблемы с выбором правильного направления.

Он обвинил нынешнее руководство Соединенных Штатов в чрезмерном осуждении идей, с которыми оно не согласно.

По мнению Киссинджера, вместо этого стоило бы сосредоточиться на ведении переговоров и взаимодействии с мышлением противников.

Он также предостерег от того, что он считает нарушением равновесия в международном балансе сил по мере эскалации напряженности между США и другими мировыми державами, Россией и Китаем.

Генри Киссинджер сказал, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем без какого-либо представления, чем все это закончится и к чему должно привести. По его словам, необходимо понять, как Америка может соединить свои военные возможности со стратегическими и моральными целями.

Комментируя противостояние США и Китая из-за Тайваня, Киссинджер сказал, что политика, проводимая обеими сторонами, привела к превращению Тайваня в автономное демократическое образование и позволила сохранить мир между Китаем и США в течение 50 лет.

Он призвал соблюдать осторожность в принятии мер, которые могут нарушить это равновесие.

Ранее Генри Киссенджер рекомендовал Владимиру Зеленскому уступить России часть украинских территорий, чтобы добиться мира.

