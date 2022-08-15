Bloomberg: Россия расширит сотрудничество с Северной Кореей
Авторитетное издание Bloomberg сообщает, что президент России Владимир Путин пообещал расширить партнерство с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Это осложнит действия США по изоляции КНДР.
Президент России Владимир Путин предложил расширить деловые отношения с Северной Кореей. В понедельник он направил Ким Чем Ыну поздравление по случаю Дня освобождения, который ознаменовал окончание колониального господства Японии на Корейском полуострове (1910-1945 года).
В отличии от «стандартного поздравления» в сообщении Путина говорилось, что Россия и КНДР взяли курс на расширение всестороннего и конструктивного сотрудничества. Об этом сообщило Центральное информационное агенство Кореи (ЦИАК). Путин также указал на то, что сотрудничество будет способствовать безопасности.
Северная Корея поддерживает действия России и приветствует «руку помощи». Кроме того, Россия — одна из немногих стран, с которой КНДР имеет прямое железнодорожное сообщение. Ранее сообщалось, что Северная Корея готова направить рабочих в ЛНР и ДНР на восстановление городов в качестве помощи для России.
Расширение сотрудничества России и КНДР может сломать планы США по полной изоляции северокорейского государства. Кроме того, налагать какие-либо «ядерные санкции» на Северную Корею также станет невозможным, так Россия сможет попросту накладывать вето на любое решение ООН по этому вопросу.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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