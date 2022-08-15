Bloomberg: Россия начала увеличивать поставки газа в Венгрию
Правительство Венгрии подтвердило, что российская государственная корпорация «Газпром» начала поставлять в страну дополнительные объемы газа, который запрашивал премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан мотивировал запрос дополнительного российского газа тем, что таким образом Венгрия сможет решить проблемы с энергоснабжением в зимнее время (в отопительный сезон). Просьбы венгерского премьера были услышаны — Россия начала дополнительные поставки.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер в Будапеште также подтвердил информацию о начале увеличения объемов поставок газа с российской стороны. Еще с пятницы потоки увеличились до 2,6 миллионов кубометров в сутки через трубопровод «Турецкий поток».
Тамаш Менцер отметил, что «это не потолок» и переговоры с российской стороной об еще больших объемах поставок продолжаются. Он напомнил, что задача Венгрии закупить не менее 700 миллионов кубометров дополнительно к тем объемом, которые необходимы.
При этом долгосрочные контракты между Венгрией и «Газпромом» предполагают поставки гораздо меньших объемов, чем запрашивает венгерская сторона. Возможно, стороны придут к дополнительному соглашению.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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Bloomberg: Россия начала увеличивать поставки газа в Венгрию
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта