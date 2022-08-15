Бейонсе дразнит дикие визуальные образы альбома "Ренессанс"

40-летняя 28-кратная обладательница премии "Грэмми" очень быстро показала поклонникам несколько эксцентричных образов для своего седьмого студийного альбома в тизере, которым она поделилась в пятницу для своего предстоящего клипа "I'm That Girl".

В тизере она надевает структурированное зеркальное боди, прежде чем появиться в баре в похожем образе, щеголяя зеркальным лифом с черным мини-платьем, прежде чем откинуть гриву на стойку, пока рядом с ней стоит лошадь.

Фанаты с орлиным взглядом заметят монтаж "моргни, и ты пропустишь" из нескольких диких образов на отметке 0:38, когда она демонстрирует парад эстетики для предстоящего визуального альбома.

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Бей сочетает диско-шар в зеркальной ковбойской шляпе с солнцезащитными очками в стиле "кошачий глаз" в одном образе, лыжную маску в зеленую сетку в другом и ореол из золотых листьев в стиле богини с губной помадой в тон.

Она также создает сюрреалистичность вечеринки Ротшильдов в зеркальном шлеме со скульптурными лицами по всему периметру, а также в образе Круэллы в черной широкополой шляпе, свет которой струится через круглые вырезы и сверкает в полный рост серебристой блестящей краской.

Еще один образ, похоже, дразнит то, что, как надеются фанаты, является продолжением "Телефона", когда она выглядывает из-за красного руля поверх черно-белых солнцезащитных очков "кошачий глаз".