Джейсон Александр признан виновным в незаконном проникновении в дом Бритни Спирс

Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александр был признан виновным в незаконном проникновении и нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах после того, как он ворвался в ее дом в день ее свадьбы с Сэмом Асгари в июне.

Согласно пресс-релизу окружной прокуратуры округа Вентура, штат Калифорния, в четверг Александр заявил, что обвинения в незаконном проникновении и нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах не оспариваются.

Также был издан охранный ордер, запрещающий ему приближаться на расстояние 100 ярдов к Спирс и Ричарду Юбелеру, охраннику, который столкнулся с ним на месте происшествия.

Александр также был приговорен к 128 дням заключения в окружной тюрьме, согласно Rolling Stone и Billboard, хотя, поскольку он уже провел 64 дня в тюрьме округа Вентура, ему зачли этот срок, и он больше не обязан отбывать оставшийся срок на основании "хорошего поведения".

40-летний артист Glory был женат на Александре, друге детства, в течение 55 часов в январе 2004 года, после того, как пара сбежала в Маленькой белой свадебной часовне в Лас-Вегасе.

9 июня 40-летний Александр был арестован по выданному ордеру после того, как он проник в ее дом. В то время он вел прямую трансляцию в Instagram, когда бродил по дому, показывая их свадебные украшения, которые все еще устраивали организаторы вечеринки. Было слышно, как он выкрикивал имя Спирс и заявлял охране, что его пригласили на свадьбу.

"Итак, вот вам, ребята, внутренняя информация о свадьбе быков. Джейсон Александер, как дела, - сказал он, приветствуя рабочих и даже пожимая руку одному из них. "Меня зовут Джейсон Александер. Бритни пригласила меня сюда", - заявил Александр. "Бритни Спирс пригласила меня сюда. Она моя первая жена, моя единственная жена. Я ее первый муж. Я здесь, чтобы сорвать свадьбу ".