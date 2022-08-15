Меган Ти Сталлион высмеяла наушники ким Кардашьян

Меган Thee Stallion стала соведущей The Tonight Show с Джимми Фэллоном в главной роли в четверг, где она присоединилась к Фэллону для нескольких вступительных шуток с монологами, спела в караоке Mad Lib.

Это не было бы настоящим шоу Tonight Show, если бы вы не попробовали "Благодарственные письма", и именно во время этого сегмента всплыла тема новых наушников Ким Кардашьян телесного оттенка, созданных в сотрудничестве с Apple под названием Beats by Kim.

"Спасибо вам, новые наушники Ким Кардашьян, потому что, когда у меня наушники, я хочу, чтобы люди не видели их и не пытались со мной разговаривать", - написала Фэллон. Меган Ти Сталлион сразу же разразилась смехом, потому что, по-видимому, когда она впервые увидела наушники Кардашьян, она подумала, что это что-то совсем другое.

"Я видела, как Ким Кардашьян выложила эти наушники, я подумала, что это органические яйца!" Меган Ти Сталлион объяснила. "Я не знала, что происходит. Я не знала, заключила ли она сделку с Whole Foods! "