Кенан Томпсон удостоен звезды на Голливудской аллее славы

Голливудская Аллея славы официально наградила Кенана Томпсона звездой в четверг. Актерский состав “Saturday Night Live” и лауреат премии "Эмми" был в городе на праздновании в знаковом месте.

Во время церемонии партнер Томпсона по “Saturday Night Live” Лесли Джонс произнес речь в его честь. Его бывший “Хороший бургер” и коллега по фильму Джош Сервер, который в 90-х годах играл в качестве оригинального актера в комедийном скетч-сериале Nickelodeon “Все это”, также удостоил его речи.

Сценарист и исполнитель “Saturday Night Live” Джей Би Смув присоединился к ним, чтобы сказать несколько слов и спеть хвалу своему другу.

“Вы знаете, говорят, что самая чистая форма смеха - это смех ребенка”, - отметил Смув во время своего выступления. “Ну, если это правда, что вы скажете о ком-то, кто заставлял нас смеяться с детства? Кенан, возможно, этого не помнит, но мы вместе работали над SNL.

Я говорю, что он, возможно, не помнит, потому что он был там так чертовски долго... Кенан был на наших телевизорах большую часть нашей жизни, все. Вы заставляете нас смеяться десятилетиями ”.

Церемония открытия "звезды" - еще одно завершение насыщенной событиями недели для комикса. Во вторник NBC и Телевизионная академия объявили, что он будет ведущим 74-й церемонии вручения премии "Эмми".

“Знаете, я никогда не думал, что все это возможно. Я просто хотел играть, развлекать, хорошо проводить время и вызывать улыбки на лицах членов моей семьи, и, по-видимому, теперь это стало реальностью ”, - отметил Томпсон во время своей речи на церемонии открытия. “Так что, я не знаю, чувак. Это просто честь и привилегия быть рядом с КОЗЛОМ Лорном Майклзом ”.