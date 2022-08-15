Число подписчиков Disney увеличилось до 152 миллионов
The Walt Disney Co. продемонстрировала сильный июньский квартал, о чем свидетельствует прирост числа подписчиков потокового вещания Disney + на 14,4 миллиона человек и уверенный рост доходов тематических парков.
Количество платных клиентов Disney + составило 152,1 миллиона по состоянию на 2 июля, конец третьего квартала конгломерата 2022 финансового года. Выручка флагманского стримера в размере 14,4 миллиона долларов превзошла прогнозы аналитиков о последовательном приросте в 10 миллионов долларов.
Выручка Disney за квартал, закончившийся 2 июля, составила 21,5 миллиарда долларов, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовал 70-процентный скачок выручки в сегменте парков, развлечений и продуктов.
Чистая прибыль выросла на 53%, до 1,4 миллиарда долларов, что соответствует скорректированной прибыли в 1,09 доллара на акцию. Аналитики с Уолл-стрит в среднем ожидали, что выручка Disney составит 20,62 миллиарда долларов при прибыли 1,00 доллара на акцию, согласно данным Refinitiv.
Значительный прирост для Disney + связан с тем, что лидер категории Netflix сократил продажи в первой половине 2022 года, в то время как Warner Bros. Discovery сообщила, что количество клиентов HBO Max и Discovery + во втором квартале сократилось.
Опубликовано: Ангелина Крент
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