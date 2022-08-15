Как звезды Голливуда используют Зеленского

Посещением Украины звезды Голливуда преследуют корыстные цели, укрепляя личный бренд и получая одобрение общественности. Об этом пишет издание The Hill.

В статье отмечается, что в Киеве уже побывали Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Актриса Джессика Честейн — последняя на сегодня, кто встретился с украинским президентом, однако ее визит тут же раскритиковала западная аудитория.

По мнению автора публикации, Зеленский тоже использует американских артистов, чтобы привлечь внимание СМИ и надавить на США и Евросоюз. Однако он не достигает своей цели, так как на Западе не сильно доверяют заявлениям знаменитостей о ситуации на Украине. Люди понимают, что актеры не являются экспертами в этой области.

В статье делается вывод, что голливудские звезды скоро потеряют интерес к посещению Украины, так как конфликт там затягивается и внимание американцев и прессы может переключиться на другую тему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Шон Пенн призвал бойкотировать церемонию «Оскара», если на ней не появится президент Украины. Экс-супруг певицы Мадонны заявил, что, если Зеленскому не дадут возможность выступить, то все приглашенные звезды — от знаменитых режиссеров до ведущих церемонии — должны отказаться от участия.