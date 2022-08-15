Уильям Руто стал новым президентом Кении с небольшим отрывом

ЦИК Кении объявил результаты президентской избирательной кампании в стране, на лидирующих позициях с небольшим отрывом оказался Уильям Руто.

Председатель избирательной комиссии Кении, Вафула Чебукати объявил Уильяма Руто победителем президентских выборов.

Он выиграл с небольшим отрывом в гонке с альтернативным кандидатом, премьер-министром страны, Раила Одинги.

Глава ЦИК объявил, что действующий вице-президент Руто набрал более 7,17 миллиона голосов, или 50,49% голосов, против 6,94 миллиона, или 48,85% голосов Раилы Одинги.

Отметим, что явка на выборах в Кении отмечена на среднем уровне, из 20 миллионов избирателей проголосовало около 70 процентов.