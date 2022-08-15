Джерри Джонс потратил на судно 250 миллионов долларов и сейчас зарабатывает на этом

Джеррал Уэйн «Джерри» Джонс - американский миллиардер , бизнесмен и владелец Dallas Cowboys Национальной футбольной лиги с 1989 года.

Бизнесмен-миллиардер стал новым владельцем суперяхты, изготовленной на заказ, длиной примерно с футбольное поле и высотой 357 футов, которую мистер Джонс взял с собой в круиз как раз к праздникам.

76—летний мистер Джонс, чей собственный капитал оценивается в 6,8 миллиарда долларов, по сообщениям, потратил 250 миллионов долларов на впечатляющую яхту, что на 110 миллионов долларов больше, чем он заплатил за команду НФЛ в 1989 году. Mansion Global не смогла самостоятельно подтвердить окончательную цену.

Oceanco и военно-морская инженерная фирма Lateral представили новую энергоэффективную концепцию дизайна суперяхты, названной "Bravo Eugenia" в честь жены мистера Джонса, Джини. По словам строителя, судно имеет одноярусное машинное отделение, что обеспечивает стройный дизайн судна и больше места для размещения гостей.