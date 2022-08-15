Около сотни мигрантов застряли на границе Турции и Греции
Греция заверила, что около сорока мигрантов заблокированы на острове в реке Эврос, который находится под юрисдикцией исламской страны.
Министр миграции Греции Нотис Митарачи пояснил, что Афины проинформировали турецкие власти о том, что мигранты находятся в «точке за пределами территории Греции».
По его словам, греческая полиция осмотрела приграничную территорию, но не нашла мигрантов.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало «принять срочные меры для спасения сорока человек, которые оказались на границе между Грецией и Турцией».
«По поступившей в прессу информации - трагически погиб ребенок. Если не будут приняты срочные меры, мы опасаемся, что на карту поставлено больше жизней», — отметили в комиссариате по делам беженцев.
Греческая полиция, со своей стороны, указала, что за последние дни дважды уведомляла турецкие пограничные власти об этом случае.
Опубликовано: Тарас Медведев
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