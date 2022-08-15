Шойгу провёл телефонные переговоры с Гутерришем
Министр обороны РФ Шойгу провёл телефонные переговоры с Генсеком ООН Гутерришем по вопросу безопасности Запорожской АЭС.
В понедельник вечером, 15 августа 2022 года, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем ситуацию вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.
Отмечается, что в ходе переговоров Шойгу и Гутерриш обсудили условия обеспечения радиационной безопасности ввиду непрекращающихся атак ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию, а также возможность ослабления ограничений введённых против РФ для облегчения экспорта российского продовольствия и удобрений в нуждающиеся страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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