Туристическая компания предлагает поездки на Украину для желающих побывать в зоне боевых действий

Туристический сайт Visit Ukraine предлагает туры в Украину для тех, кто желает побывать в зоне боевых действий и увидеть их результаты.

Предложение включает экскурсии в Киев, Бучу, Ирпень и Харьков. Эти города сильно пострадали от обстрелов.

В интервью изданию Insider генеральный директор Visit Ukraine Антон Тараненко рассказал, что забронировано уже более 200 туров. Многие из них выкупили украинцы, которые уехали в начале вооруженного конфликта.

У туристического портала нет официального разрешения от украинского правительства. Большинство стран мира категорически не рекомендуют своим гражданам поездки на Украину.

На сайте говорится, что люди, записавшиеся на экскурсии «Храбрый город», смогут увидеть обстрелянные здания, обломки бомб и уничтоженную военную технику.

При этом путешественники могут столкнуться с риском активных наземных мин и воздушных налетов.

Тараненко сказал, что Киев — самый безопасный город для посещения, поскольку многие люди вернулись к нормальной жизни, но признает, что это не на 100% безопасно.

Он также отметил, что сегодня не считает туры более рискованными, чем посещение Чернобыля миллионами туристов.

Группы Visit Ukraine обычно состоят из примерно 10 человек во главе с гидом, экскурсии длятся около 3-4 часов. Гиды действуют как переводчики и охранники, предоставляя подробные инструкции о том, как избежать наземных мин, и информацию о том, куда идти, если звучат сирены воздушной тревоги.