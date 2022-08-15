Германии необходимо сократить потребление газа на 20%, чтобы его хватило на зиму

Клаус Мюллер, глава федерального сетевого агентства, которое будет отвечать за нормирование поставок газа в Германию, сообщил, что Германии необходимо сократить потребление газа на 20%.

В интервью Financial Times Мюллер сказал, что если эта цель не будет достигнута, существует высокий риск нехватки энергоносителя в зимний период.

Он рассказал, что Германии требуется около 10 гигаватт дополнительного газа из других источников, чтобы заменить недостающие объемы из России.

В основном речь идет о сжиженном природном газе из таких стран, как США. Долгосрочной ценой прекращения зависимости Германии от России будет очень высокая цена на газ.

Между тем, Международный валютный фонд заявил, что Германия находится на пути к достижению своей цели по сокращению потребления на 15% в период с августа этого года по март 2023 года.

Мюллер, однако, воздержался от оптимизма, заявив, что даже если все газовые баллоны будут заполнены, Германии хватит газа примерно на два с половиной месяца, если Россия полностью прекратит поставки.

Он уточнил, что стране нужно количество газа, достаточное как минимум на две зимы. По его словам, опустошать газовые хранилища за счет следующего года – не лучший вариант.

Некоторые крупные города Германии ограничивают отопление и выключают прожекторы, чтобы сэкономить на природном газе.