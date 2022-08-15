Спрос на турецкие беспилотники Bayraktar настолько велик, что компания обеспечена заказами на 3 года вперед
Турецкий производитель беспилотников Bayraktar, которые используются Украиной в противостоянии с Россией, в последнее время получил огромное количество заказов.
Список ожидания для клиентов растянулся на 3 года. Халук Байрактар, генеральный директор турецкой оборонной компании Baykar говорит, что в настоящее время у компании есть производственные мощности для производства двадцати своих беспилотников Bayraktar TB2 в месяц.
По его словам, это количество планируется увеличить после ввода в эксплуатацию нового завода, который будет построен на Украине.
Халук Байрактар сообщил, что строительство завода уже началось. Там будут исследовательский центр и центр производственного совершенствования.
Такой высокий интерес к беспилотникам в компании объясняют тем, что они прекрасно зарекомендовали себя в полевых условиях.
Байкар сообщил, что хочет, чтобы завод в Украине производил эти беспилотники вместе с другими моделями — Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma.
Вместе с тем эксперты считают, что турецкие беспилотники становятся менее эффективными, поскольку российские силы усиливают свою противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу.
Ранее в Кремле высказались категорически против строительства такого завода на Украине и пообещали сразу же уничтожить его.
Опубликовано: Светлана Репина
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