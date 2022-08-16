Муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон был агентом НКВД
Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой, родился в 1893 году в городе Ковно, который позже стал называться Каунасом. Его родители были членами революционных организаций.
Мальчика воспитывали родственники. Он рос слабым, болел туберкулезом. Когда ему было 17 лет, на даче у друга Максимилиана Волошина он познакомился с 18-летней Мариной Цветаевой. Вскоре молодые люди поженились, у них родилась дочь Ариадна.
Со временем чувства Цветаевой к мужу угасли, а впоследствии она даже завела роман с его братом.
Сергей хотел пойти на войну, но его не взяли из-за слабого здоровья. Он служил братом милосердия на санитарном поезде, закончил юнкерское училище, попал в запасной полк. Он участвовал в Белом движении.
Пока муж был на войне, Цветаева родила дочь Ирину, отдала ее вместе с Аринадной в приют, где Ирина и погибла. Тем временем Сергей эвакуировался со своей частью в Прагу и поступил там в университет. Туда же в 1922 году уехала Цветаева с дочерью Ариадной.
В 1926 году семья переехала в Париж, Сергей устроился на завод «Рено» и подрабатывал редактором журнала. Из-за обострения туберкулеза его отправляют в санаторий. Историки полагают, что там его завербовали советские спецслужбы.
В 1930-х он уже вербовал людей. Эфрон хотел вернуться на родину. Он оказался причастен к убийству бывшего агента НКВД И.С. Рейсса и к похищению Е.К. Миллера. Агента вывезли в Ленинград.
Цветаевой тоже пришлось вернуться. В конце 1930-х арестовали Ариадну, а потом – Сергея. Его допрашивали, пытали и осудили за измену родине. 16 октября 1941 года в возрасте 48 лет Сергей Эфрон был расстрелян.
Опубликовано: Светлана Репина
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