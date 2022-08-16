У сына Цветаевой Георгия-Мура оказалась трагическая судьба

Георгий, которого в семье называли Мур, был младшим ребенком Сергея Эфрона и Марины Цветаевой. Он родился в 1925 году в Чехии во время эмиграции.

Мур был похож на Марину и очень близок с ней. Вскоре мать с детьми переехала в Париж. Она очень любила сына, который рос смышленым, прекрасно говорил по-французски, но обладал непростым характером.

В 1939 году Марина и Мур вернулись в СССР. Туда же приехали его отец и сестра Ариадна. Но отца и дочь репрессировали, а мать с сыном отправили в Елабугу.

Для Цветаевой это были сложные времена. Она пыталась устроиться на работу, но ее не брали даже посудомойкой.

В таких обстоятельствах поэтесса совершила самоубийство. Георгий сначала оказался в интернате, затем вернулся в Москву, был эвакуирован в Ташкент, где его ждали нищета и голод. В это же время он сблизился с Анной Ахматовой.

В 1943 году Георгий снова вернулся в Москву и поступил в институт, но его забрали на фронт.

Поскольку его отец был репрессирован, парень попал в штрафбат. Георгий оказался на Белорусском форонте.

Он получил тяжелое ранение, и его следы затерялись. Вероятно, сын Цветаевой и Эфрона погиб, и его похоронили в братской могиле.