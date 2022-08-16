У сына Цветаевой Георгия-Мура оказалась трагическая судьба
Георгий, которого в семье называли Мур, был младшим ребенком Сергея Эфрона и Марины Цветаевой. Он родился в 1925 году в Чехии во время эмиграции.
Мур был похож на Марину и очень близок с ней. Вскоре мать с детьми переехала в Париж. Она очень любила сына, который рос смышленым, прекрасно говорил по-французски, но обладал непростым характером.
В 1939 году Марина и Мур вернулись в СССР. Туда же приехали его отец и сестра Ариадна. Но отца и дочь репрессировали, а мать с сыном отправили в Елабугу.
Для Цветаевой это были сложные времена. Она пыталась устроиться на работу, но ее не брали даже посудомойкой.
В таких обстоятельствах поэтесса совершила самоубийство. Георгий сначала оказался в интернате, затем вернулся в Москву, был эвакуирован в Ташкент, где его ждали нищета и голод. В это же время он сблизился с Анной Ахматовой.
В 1943 году Георгий снова вернулся в Москву и поступил в институт, но его забрали на фронт.
Поскольку его отец был репрессирован, парень попал в штрафбат. Георгий оказался на Белорусском форонте.
Он получил тяжелое ранение, и его следы затерялись. Вероятно, сын Цветаевой и Эфрона погиб, и его похоронили в братской могиле.
Опубликовано: Светлана Репина
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