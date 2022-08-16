Китайское разведывательное судно прибыло в Шри-Ланку, несмотря на опасения Индии
Китайское исследовательское судно прибыло в шриланкийский порт Хамбантота, сообщили власти, несмотря на опасения со стороны Индии и Соединенных Штатов, опасающихся шпионажа.
Судно Yuan Wang 5 было разрешено пришвартоваться при условии, что оно не будет проводить исследования в водах Шри-Ланки, заявили представители порта после консультаций с Индией, США и Китаем.
Корабль должен был прибыть на прошлой неделе, но Коломбо попросил Пекин отложить прибытие из-за протестов Индии, обеспокоенной действиями Китая в регионе.
Но в субботу, после напряженных переговоров, Коломбо объявил, что разрешил Yuan Wang 5 пришвартоваться в Хамбантоте и оставаться там шесть дней.
Веб-сайты, посвященные анализу морского транспорта, описывают Yuan Wang 5 как исследовательское судно, но, согласно индийскому каналу CNN-News18, это разведывательный корабль.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах
Шольц выступил против закрытия европейских границ для россиян
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе
Китайское разведывательное судно прибыло в Шри-Ланку, несмотря на опасения Индии
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации