Китайское разведывательное судно прибыло в Шри-Ланку, несмотря на опасения Индии

Китайское исследовательское судно прибыло в шриланкийский порт Хамбантота, сообщили власти, несмотря на опасения со стороны Индии и Соединенных Штатов, опасающихся шпионажа.

Судно Yuan Wang 5 было разрешено пришвартоваться при условии, что оно не будет проводить исследования в водах Шри-Ланки, заявили представители порта после консультаций с Индией, США и Китаем.

Корабль должен был прибыть на прошлой неделе, но Коломбо попросил Пекин отложить прибытие из-за протестов Индии, обеспокоенной действиями Китая в регионе.

Но в субботу, после напряженных переговоров, Коломбо объявил, что разрешил Yuan Wang 5 пришвартоваться в Хамбантоте и оставаться там шесть дней.

Веб-сайты, посвященные анализу морского транспорта, описывают Yuan Wang 5 как исследовательское судно, но, согласно индийскому каналу CNN-News18, это разведывательный корабль.