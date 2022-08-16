Зеленский призывает принять международные защитные меры для Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество предотвратить аварию на подконтрольной России Запорожской АЭС.

«Если мир не проявит силы и решимости сейчас, чтобы защитить атомную электростанцию, это означает, что мир проиграл», — сказал он в своем видеообращении поздно вечером в понедельник.

Россия взяла под охорану атомную электростанцию — крупнейший ядерный объект в Европе — вскоре после начала СВО на Украине.

Украина и Россия обвинили друг друга в причастности к обстрелу объекта на прошлой неделе.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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