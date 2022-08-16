Путин обвинил США в отвлечении внимания граждан от острых проблем
Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон пытается переложить вину за свои неудачи на Пекин и Москву.
Глава России Владимир Путин 16 августа заявил, что Белый дом пытается отвлечь американских граждан от острых проблем.
По словам российского президента, Китай и Россия придерживаются своего мнения. На них Америка пытается переложить ответственность за свои провалы.
Путин прокомментировал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сказав, что это была авантюра и провокация.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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