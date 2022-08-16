Путин обвинил США в отвлечении внимания граждан от острых проблем

Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон пытается переложить вину за свои неудачи на Пекин и Москву.

Глава России Владимир Путин 16 августа заявил, что Белый дом пытается отвлечь американских граждан от острых проблем.

По словам российского президента, Китай и Россия придерживаются своего мнения. На них Америка пытается переложить ответственность за свои провалы.

Путин прокомментировал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сказав, что это была авантюра и провокация.