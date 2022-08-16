Reactor: Фанаты атаковали Орбакайте после её выступления в Краснодарском крае
Известная отечественная исполнительница Кристина Орбакайте продолжает выступать с концертами в городам Черноморского побережья, радуя почитателей своего таланта. Артистка показала в соцсетях, как встречают её поклонники.
Кристина Орбакайте гастролирует по городам Черноморского побережья, радуя своих поклонников. Певица похвасталась в своих соцсетях тем, как встречает её публика.
Исполнительница выложила в сеть видеоролик, демонстрирующий её подготовку к выступлению в гримерной. После артистка показала нарезку с её шоу и то, что происходило после.
В кадр попали фанаты знаменитости, с которыми встретилась звезда сцены, покидающая место концерта. Толпа практически накинулась на своего кумира с криками восхищения: "Кристиночка, мы в восторге!".
Напомним, что знаменитая родительница Орбакайте, певица Алла Пугачева с супругом, юмористом Максимом Галкиным и младшими наследниками в течении почти полугода пребывают за рубежом.
Комик выступает с концертами на чужбине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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