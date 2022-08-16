Шойгу обвинил Киев в сокрытии огромных потерь
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев скрывает реальные цифры потерь своих войск.
Глава Минобороны Сергей Шойгу 16 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности на форуме «Армия-2022» высказался по поводу потерь Украинских войск.
Он утверждает, будто киевские власти скрывают реальное число погибших и раненных.
Российский министр утверждает, будто опросы военнопленных позволяют это понять.
По словам Шойгу, тактика ВСУ составляет в отправке живой силы на фронт в качестве пушечного мяса.
Именно такая тактика и приводит к большим потерям, говорит министр.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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