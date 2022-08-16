Ульянов уверен, что Запорожская АЭС может стать новым Чернобылем
Постпред РФ в Вене Ульянов заявил, что на Запорожской АЭС в Энергодаре может произойти катастрофа, подобная чернобыльской.
Во вторник, 16 августа 2022 года, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью для канала «Соловьёв LIVE» поделился своим мнением о том, что Энергодар может повторить трагическую судьбу Чернобыля.
Ульянов высказал крайнюю обеспокоенность безрассудными атаками ВСУ по территории Запорожской АЭС, которые пытаются убедить мировую общественность в том, что наносят «ювелирные удары» по атомной станции и не угрожают радиационной безопасности региона.
Российский дипломат уверен, что в результате такой ювелирной работы украинских военных, весь континент может столкнуться с радиационной аварией, которая будет сопоставима с катастрофой произошедшей в 1986 году на Чернобыльской АЭС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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