Шойгу исключил возможность применения Россией химического оружия на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал абсурдными обвинения в адрес российских военных о возможном применении химического оружия на Украине.

Во вторник, 16 августа 2022 года, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в официальном пресс-релизе опроверг все «абсурдные» слухи о том, что Вооружённые силы РФ намерены применить химическое оружие в ходе СВО на Украине.

Шойгу отметил, что Российская Федерация в 2017 году полностью ликвидировала все имеющиеся на вооружении страны запасы химического оружия в рамках КЗХО, что является самым главным и неопровержимым доказательством того, что подобными обвинениями некоторые западные эксперты лишь пытаются дискредитировать ВС РФ.