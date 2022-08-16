Шойгу исключил возможность применения Россией химического оружия на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал абсурдными обвинения в адрес российских военных о возможном применении химического оружия на Украине.
Во вторник, 16 августа 2022 года, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в официальном пресс-релизе опроверг все «абсурдные» слухи о том, что Вооружённые силы РФ намерены применить химическое оружие в ходе СВО на Украине.
Шойгу отметил, что Российская Федерация в 2017 году полностью ликвидировала все имеющиеся на вооружении страны запасы химического оружия в рамках КЗХО, что является самым главным и неопровержимым доказательством того, что подобными обвинениями некоторые западные эксперты лишь пытаются дискредитировать ВС РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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