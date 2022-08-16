МИД Британии заявила что если Путин добьется успеха Европу ждут страдания

МИД Британии Лиз Трусса крайне обеспокоена сегодняшней обстановкой и заявила, если Путин выиграет спецоперацию, то Европа перестанет себя чувствовать в безопасности.

Для Европы наступили очень тяжелые времена, которые сложились в связи с санкционными последствиями в пользу России. Но еще хуже будет тогда, когда завершится военная спецоперация российских вооруженных сил. Такое мнение высказала МИД Великобритании Лиз Трусса.

Политический деятель постаралась такими словами оправдать украинских военных, которые атаковывают приграничные города России. Помимо этого политик выступила с предложением переименовать G7 в “НАТО из экономической сферы”.