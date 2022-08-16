Московский суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей

Московский суд присудил Telegram выплатить штраф в размере четырёх миллионов рублей за отказ удалить информацию о российских военных.

Во вторник, 16 августа 2022 года, пресс-служба Таганского районного суда города Москвы сообщила, что согласно постановлению суда мессенджер Telegram оштрафован на четыре миллиона российских рублей.

Отмечается, что суд признал виновным Telegram Messenger Inc в нарушении порядка ограничения доступа к информации из-за отказа руководства мессенджера удалять Telegram-каналы и боты, которые содержат сведенья о российских военных, участвующих в СВО на Украине.