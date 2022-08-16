Соловьёв назвал знаменитостей, которые останутся без недвижимости на Западе, в шоу Соловьёв LIVE

Известный в России ведущий Владимир Соловьёв перечислил отечественных звёзд, которые лишаться своей недвижимости на чужбине.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал известных личностей в России, у которых могут забрать недвижимость за границей, заявив: "Я тоже был наивен, как они".

Соловьев уверен, что РФ должна жестче вести себя относительно Запада, когда организуются провокации типа нарушения границы британским самолетом-разведчиком.

Звезда экрана уверен, что необходимо отвечать тем же, раз все возможные санкции против России введены, а дальнейшее ужесточение их приведет к тому, что жители Европы вынуждены меньше моются, экономя на таких привычных ранее комфорте и гигиене.

Соловьёв поделился мнением относительно звёзд РФ, покинувших государство:

"А что нашим беглым-то переживать? Что, за собственность свою волнуются? Что они все так дергаются-то? Что отберут недвижимость в Юрмале в случае войны? У кого? Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Ксении Собчак, прикупивших или взявших в длительную аренду недвижимость в Юрмале? А теперь их грохнут. Они вдруг поняли, что никому не нужны".

По мнению журналиста, также могут пострадать от действий Латвии Геннадий Хазанов, Аркадий Укупник, Сергей Светлаков, Борис Моисеев, имеющие российское гражданство.

Соловьёв признался, что был наивным, как и эти люди, рассчитывая на западное право собственности. Антироссийские санкции перевесили на чаше весов европейских имущественных отношений. Итальянские виллы знаменитости были заморожены.