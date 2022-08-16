Циничный Запад: как в США и Европе на самом деле думают о России

В одной из передач политолог и ведущий Сергей Михеев без оценок и комментариев привел некоторые высказывания топовых западных политиков. В их числе были Киссинджер, Мейджер, Клинтон, Тэтчер и другие.

Комментарии западных политиков выглядели крайне циничными, гнусными и жестокими сами по себе. Михеев ставил задачей не дать оценку высказываниям, а посмотреть на реакцию аудитории — россиян.

Так, в феврале 1992 года, президент США Клинтон заявил, что «цель НАТО — ввести миротворческие силы в регионы этнических конфликтов и пограничных разногласий от Атлантического океана до Уральских гор». Позже, в феврале 1997 года, Клинтон сказал, что США привели Ельцина к власти и «многие миллиарды долларов окупились с лихвой, прибыль от этих действий составила более 5700%».

Премьер-министр Великобритании с 1990 по 1997 годы Мейджер как-то заявил, что «задача России после проигрыша в холодной войне, обеспечить ресурсами благополучные страны, однако для этого им нужно всего 50-60 миллионов человек».

Предшественница Мейджера, британский премьер с 1979 по 1990 годы Тэтчер говорила, что «на территории России экономически оправдано проживание только 15 миллионов человек, которые будут обслуживать скважины и рудники».