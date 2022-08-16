Минобороны РФ: взрыв боеприпасов в Джанкойском районе Крыма был диверсией ВСУ

Министерство обороны России признало диверсией детонацию боеприпасов в районе Джанкоя.

16 августа Министерство обороны России опубликовало экстренный пресс-релиз, прокомментировав новость о взрыве боеприпасов в районе Джанкоя в Крыму. По данным ведомства, к взрыву причастны украинские диверсанты.

В Минобороны России отметили, что по итогам диверсии ВСУ среди мирного населения и российских военных никто не получил серьёзных ранений.

Вместе с тем ведомство подчёркивает, что взрыв нанёс урон не только военному складу, но и электростанции, линии электропередач и участку железной дороги.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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