Путин: Западные страны хотят распространить систему, подобную НАТО, на Азиатско-Тихоокеанский регион
Президент России Владимир Путин в своей речи во вторник на военном форуме рассказал, что западные страны хотят создать много объединений по "системе, подобную НАТО", на весь Азиатско-Тихоокеанский регион.
Такое влияние может вызывать опасения, что НАТО хочет всемирного господства.
В своем выступлении на конференции, где Владимир Путин высказал приветственное слово присутствующим гостям он четко разграничил, что с собой несет Североатлантический союз.
Путин заявил, что США хотят пытаются растянут конфликт на Украине, а также отвлечь внимание людей от более глобальных вещей.
Таким маневром оказался визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, с поручением признания целостности государства. Такое поручение оказалось "тщательно спланированной провокацией".
Опубликовано: Силивончик Алина
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