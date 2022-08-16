Путин: Западные страны хотят распространить систему, подобную НАТО, на Азиатско-Тихоокеанский регион

Президент России Владимир Путин в своей речи во вторник на военном форуме рассказал, что западные страны хотят создать много объединений по "системе, подобную НАТО", на весь Азиатско-Тихоокеанский регион.

Такое влияние может вызывать опасения, что НАТО хочет всемирного господства.

В своем выступлении на конференции, где Владимир Путин высказал приветственное слово присутствующим гостям он четко разграничил, что с собой несет Североатлантический союз.

Путин заявил, что США хотят пытаются растянут конфликт на Украине, а также отвлечь внимание людей от более глобальных вещей.

Таким маневром оказался визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, с поручением признания целостности государства. Такое поручение оказалось "тщательно спланированной провокацией".