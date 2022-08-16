Швейцарский производитель шоколада Lindt ушёл из России

Швейцарская компания Lindt приняла решение окончательно покинуть российский рынок.

Во вторник, 16 августа 2022 года, пресс-служба Lindt & Sprüngli AG заявила о том, что компания, производящая шоколад и других кондитерские изделия, полностью сворачивает свой бизнес на территории России.

В сообщении Lindt отмечается факт того, что после закрытие руководство компании намерено оказывать помощь бывшим сотрудникам, которые потеряли свои рабочие места из-за вынужденного закрытия торговых точек и остановки производства, согласно законодательству РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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