Судьба Зелимхана: как сложилась жизнь старшего брата Рамзана Кадырова

Далеко не всем известно, что у чеченского лидера Рамзана Кадырова есть старший брат — Зелимхан, 1974 года рождения. Его жизнь была непростой, а путь тернистым.

Зелимхан — третий ребенок в семье Ахмата Кадырова. Старше него было две сестры (Зарган и Зулай). Он был удивительно похож на Рамзана, младшего брата. Они вместе росли, ходили в одну школу, только в разные классы, оба отличались завидной исламской религиозностью, привитой отцом.

Окружающие отмечали, что несмотря на старшинство Зелимхана, он предпочитал оставаться в тени младшего брата Рамзана. Отличался спокойным характером, никогда не стремящимся к первенству в делах. Рамзан говорил, что рядом с братом всегда чувствовал себя как за каменной стеной.

Рамзан и Зелимхан прошли работу в специальной роте российской милиции в 2000-м году, были вместе и ранее — в «лихих» 1990-х. Однако Рамзан быстро поднимался по карьерной лестнице, а Зелимхан по-прежнему предпочитал оставаться в тени. Позже у молодого человека начались проблемы со здоровьем — больное сердце.

В 2002 году Зелимхан пережил покушение на жизнь, в 2003 году попал в жесткую автоаварию и чудом уцелел, но подорвал здоровье еще больше. Настоящей трагедией для Зелимхана стала гибель отца при теракте на стадионе 9 мая 2004 года.

Зелимхан нет тело отца на похоронах и его сердце не выдержало. Старшего брата Рамзана Кадырова не стало 31 мая 2004 года, в возрасте 29 лет по причине сердечно-сосудистого заболевания. Он был найден мертвым в спальне собственного дома и ныне покоится рядом с отцом Ахматом Кадыровым.