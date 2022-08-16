Отчет ООН: из-за конфликта в Украине на грани крайней бедности окажется 20 млн человек

Организация объединенных наций (ООН) опубликовала отчет, согласно которому конфликт в Украине поставит на грань нищеты не менее 20 миллионов человек.

В отчете ООН «О целях в области устойчивого развития на 2022 год» говориться, что число бедных людей (менее, чем на 1,90 доллара в день) в мире сегодня оценивается в 657,7 миллионов человек. При этом быстрый рост цен на продукты питания и более широкие последить специальной военной операции России в Украине может увеличить это число до 676,5 миллионов человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша утверждает, что российско-украинский конфликт не только вызвал стремительный рост цен на продукты, удобрения и топлива, но и нарушил логистические цепочки. В свою очередь, это спровоцировало мировую торговую и финансовую проблему на всех рынках.

В мае специалисты ПРООН выпустили собственный доклад, в котором говорилось о нищете среди граждан Украины. Они утверждали, что 90% украинцев могут оказаться за чертой бедности в любой момент, если ничего не предпринимать для разрешения конфликта.

По оценкам ПРООН, затяжной конфликт приведет к тому, что 9 из 10 жителей Украины окажутся или в нищете или почти в нищете. Это ставит под угрозу достижения в области развития как минимум за последние 20 лет. При этом глубокие экономические и социальные «шрамы» останутся на протяжении поколений.