Фрэнк Оушен выпустил секс-игрушку стоимостью 25 000 долларов

Фрэнк Оушен стал последней знаменитостью, продавшей секс-игрушку, выпустив новый аксессуар стоимостью 25 000 долларов.

Фрэнк Оушен стал последней знаменитостью, вышедшей на рынок секс-игрушек, когда его ювелирный бренд объявил в субботу, что продаст кольцо за 25 570 долларов.

Веб-сайт Homer описывает игрушку под названием "XXXL H-Bone кольцо с камнями" как изделие ручной работы, украшенное 18-каратным желтым золотом и 60 выращенными в лаборатории бриллиантами огранки принцессы.

Grazia сообщила, что сотрудничество вибратора Аллена с брендом удовольствий Womanizer в 2020 году было настолько популярным, что стало трендом в Google в Великобритании.