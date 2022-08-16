Фрэнк Оушен выпустил секс-игрушку стоимостью 25 000 долларов
Фрэнк Оушен стал последней знаменитостью, продавшей секс-игрушку, выпустив новый аксессуар стоимостью 25 000 долларов.
Фрэнк Оушен стал последней знаменитостью, вышедшей на рынок секс-игрушек, когда его ювелирный бренд объявил в субботу, что продаст кольцо за 25 570 долларов.
Веб-сайт Homer описывает игрушку под названием "XXXL H-Bone кольцо с камнями" как изделие ручной работы, украшенное 18-каратным желтым золотом и 60 выращенными в лаборатории бриллиантами огранки принцессы.
Grazia сообщила, что сотрудничество вибратора Аллена с брендом удовольствий Womanizer в 2020 году было настолько популярным, что стало трендом в Google в Великобритании.
Опубликовано: Ангелина Крент
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