Канцлер Германии Шольц выступил против запрета на выдачу Шенгенских виз гражданам РФ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц возражает против идеи введения запрета на въезд на территорию Евросоюза для российских туристов. Этого хотят, среди прочих, премьер-министры Финляндии и Эстонии.
Таким образом, он выступил против, в частности, премьер-министрам Эстонии Каю Калласу и Финляндии Санне Марин, которые призвали запретить въезд российских туристов в Евросоюз.
Как сообщает Deutsche Welle, во время саммита Марин заявил, что россиянам нецелесообразно посещать Е. Она добавила, что вопрос требует дальнейшего обсуждения странами-членами ЕС.
"Это не черное и белое, есть оттенки серого", — сказала она.
Хотя россияне больше не могут ездить в ЕС напрямую из российских аэропортов, они по-прежнему могут получать туристические визы из стран, входящих в Шенгенскую зону, и летать в них, в том числе из аэропортов Финляндии, Эстонии и Латвии, куда они добираются автомобильным транспортом.
На прошлой неделе Кая Каллас призвала в Twitter не выдавать россиянам туристические визы.
"Пребывание в Европе - это привилегия, а не право человека", - утверждала она.
Шенгенские визы могут быть выданы на срок до 90 дней. Они позволяют путешествовать в туристических или деловых целях. Россиянам их больше не выдают Эстония и Литва, а Латвия – только в исключительных случаях (смерть ближайшего родственника).
Возможный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян должен стать предметом встречи министров иностранных дел ЕС в Праге 31 августа.
Опубликовано: Николай Скира
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