Глава Минобороны Хренин: Беларусь не допустит развязывания Западом конфликта на своей территории

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что РБ не допустит развязывания Западом конфликта на своей территории с использованием незаконных вооруженных формирований, созданных в Украине, сообщает "Интерфакс".

Хренин выступил на 10-й Московской конференции по международной безопасности. Генерал отметил, что "поддерживая действия России на Украине, Беларусь ответила на угрозу, направленную против нее самой".

"Какова цель создания ударных соединений НАТО на территории стран, граничащих с Беларусью? Ответ очевиден. Поэтому выполнение Республикой Беларусь союзнических обязательств в отношении деятельности Российской Федерации в Украине можно считать превентивным ответом на угрозу развязывания против нас военной агрессии", - заявил глава Минобороны Беларуси.

Хренин добавил, что "именно страны Восточной Европы, находящиеся под внешним управлением США, стали американским плацдармом на западных границах Беларуси и России".

"И именно они сегодня вслед за Украиной предлагают себя в качестве инструментов и плацдармов экспансии против союзного государства, демонстрируя свою решимость использовать все средства, вплоть до прямого военного противостояния", - заявил министр.

Он добавил, что "в конце прошлого года мы увидели готовность развязать агрессию против Республики Беларусь, вся военная архитектура у наших границ была подготовлена".